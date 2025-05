Il rinnovo di Gatti non significa permanenza sicura: l'idea della Juventus

Getty Images

è fuori per infortunio e sta facendo di tutto per rimettersi a disposizione dellanel più breve tempo possibile. Il club bianconero però non ha certo bisogno di rivederlo in campo per convincersi di rinnovare il difensore italiano. Dopo che era stato messo momentaneamente in stand by, come del resto tutte le altre questioni, lNonostante un contratto molto lungo, ovvero fino al 2028, la Juventus ha deciso di prolungare il legame con Gatti, che rinnoverà per altre due stagioni, fino al 2030, diventando il giocatore con il contratto più lungo dell'intera rosa bianconera. Un grande attestato di stima da parte del club. Ile prevede infatti anche un adeguamento dell'ingaggio, che salirà rispetto a quello attuale (attorno a 1,5 milioni).

Juventus-Gatti, dopo il rinnovo la cessione è possibile?

Non era assolutamente scontato che, arrivando dal Frosinone, si sarebbe riuscito ad inserire dimostrando con il tempo di essere all'altezza della situazione.Fino all'infortunio era il giocatore di movimento ad aver giocato di più in stagione, reggendo spesso l'intero reparto della squadra, anche quando ha dovuto fare a meno del compagno, Kalulu. Se già nella passata stagione aveva mostrato di poter stare alla Juventus, quest'anno ha fatto lo step successivo, trasformandosi in uno dei leader dello spogliatoio in campo e fuori.. Certo è che rispetto a poco tempo fa, quando si erano fermati i discorsi sul rinnovo e c'era un rapporto tutt'altro che idilliaco con Thiago Motta, la situazione è cambiata. Il tecnico italo-brasiliano non c'è più e di conseguenza non ci sono rapporti da ricostruireL'estate scorsa ci aveva pensato il Newcastle mentre sempre in Inghilterra c'è da tempo l'interesse del Nottingham Forestma il nuovo contratto non equivale permanenza certa, semmai è un grande attestato di stima e fiducia, che comunque, non fa certo male.