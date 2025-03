Quanto ha giocato Federico Gatti in questa stagione?

AFP or licensors

Durante l’ultima sessione di allenamento alla Continassa, Federico Gatti ha riscontrato un leggero affaticamento muscolare, rallentando la sua preparazione in vista della cruciale sfida contro l’Atalanta. Lo staff medico della Juventus ha deciso di adottare la massima precauzione, monitorando attentamente le condizioni del difensore per evitare complicazioni.Il numero 4 bianconero si è allenato a parte, seguendo un programma differenziato per non sovraccaricare il muscolo interessato. Questo piccolo contrattempo potrebbe mettere in dubbio la sua presenza per la partita contro la Dea, un match fondamentale per la corsa Champions della Juventus. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, quando lo staff valuterà nuovamente la situazione fisica del giocatore.

Quanto ha giocato Federico Gatti



I numeri

Presenze: 37

Minuti: 3.106’

Goal: 1

Assist: 2

La Juventus spera di poter recuperare Gatti in tempo utile, considerando il suo ruolo chiave nella retroguardia di Thiago Motta. La sfida contro l’Atalanta richiederà infatti massima solidità difensiva, e l’eventuale assenza del classe 1998 potrebbe costringere il tecnico bianconero a rivedere le sue scelte tattiche. Nei prossimi giorni si capirà se il difensore sarà a disposizione o se Motta dovrà trovare un’alternativa per fronteggiare l’attacco della squadra di Gian Piero Gasperini.Federico Gatti si sta confermando una pedina fondamentale per la Juventus in questa stagione. Il difensore classe 1998 ha giocato ben 28 partite consecutive, dimostrando grande continuità e affidabilità nel reparto arretrato bianconero. Complessivamente, ha collezionato 37 presenze stagionali, totalizzando 3.106 minuti in campo, il che lo rende il giocatore con il maggior minutaggio dell’intera rosa juventina.Questi numeri certificano non solo la sua importanza nello scacchiere tattico della squadra, ma anche la fiducia che il tecnico ha riposto in lui. Gatti è diventato un elemento imprescindibile della difesa, grazie alla sua aggressività, determinazione e capacità di lettura delle situazioni di gioco. La sua crescita esponenziale ha fatto sì che diventasse uno dei punti fermi della Juventus, contribuendo in modo significativo alla solidità difensiva della squadra.