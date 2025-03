Gazzetta - Gatti in bilico: la Juventus valuterebbe un'offerta

Getty Images

Incredibilmente, nemmeno il re di presenze stagionali può sentirsi certo di avere un futuro alla. Ebbene sì, pureè "in bilico" in vista della prossima annata, nonostante iche dovrebbero bastare a spiegare la sua importanza nella squadra di, il quale non ha potuto fare altro che aggrapparsi a lui per tenere in piedi una difesa rimasta subito orfana di Gleison Bremer, e poi anche di Juan Cabal e - per meno tempo - di Pierre Kalulu e Renato Veiga. Insomma, il classe 1998 è sempre stato il punto fermo di un reparto che, per forza di cose, continuava a cambiare volto e volti, dimostrando tra l'altro una buona continuità di prestazioni.

Gatti può lasciare la Juventus?

La situazione rinnovo

Dipende tutto da Thiago Motta?

Eppure, dicevamo, al momento Gatti non ha garanzie di vedersi confermato per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport lo inserisce espressamente tra i giocatori "a rischio", insieme ad altri elementi come Nicolò Savona, Samuel Mbangula, Kenan Yildiz e Nico Gonzalez - per cui è più facile capire le ragioni alla base di un possibile addio - ma anche di gente come Mattia Perin e Timothy Weah.E magari potrebbe arrivarne una dall'Inghilterra, dove appena poche settimane fa si è alzato alto il grido del Nottingham Forest che, incontrando Cristiano Giuntoli alla cerimonia del Golden Boy, aveva manifestato l'interesse per l'azzurro al punto da essere disposto a mettere sul piatto una cifra importante. Gatti, comunque, non ha nemmeno voluto sentirne parlare: lui si vedeva - e si vede tuttora, probabilmente - alla Juventus a lungo, tanto da essere pronto a firmare il rinnovo di contratto fino al 2029 o addirittura al 2030, con adeguamento dell'ingaggio.E allora viene quasi spontaneo pensare che dietro a questa situazione di stallo ci sia anche il rapporto con, mai davvero decollato e anzi pure incrinato da alcune tensioni che si trascinano fin da ottobre: la fascia da capitano assegnata ad Andrea Cambiaso contro la Lazio, la decisione di preferirgli Danilo a gara in corso con lo Stoccarda, la panchina a San Siro di fronte all'Inter e una serie di altri piccoli-grandi episodi quotidiani che hanno finito per fargli perdere posizioni nell'indice di gradimento. Non invece in campo dove, se non altro, il tecnico è stato "costretto" a fare sempre affidamento su di lui, che da parte sua non si è mai tirato indietro.La sensazione, dunque, è che il futuro di Gatti dipenda (anche) da quello dia. Detto in maniera forse anche troppo semplicistica, un addio a fine stagione del tecnico potrebbe portare alla conferma del difensore - di cui oggettivamente nessuno si stupirebbe -, mentre una sua permanenza alla Continassa potrebbe far rivalutare alla dirigenza anche la posizione di Federico, con la conseguenza che nessuna ipotesi sarebbe esclusa a priori. Nemmeno quella di una partenza, appunto. Che farebbe rumore, ma forse neanche tanto, alla luce di quanto detto. Certo, poi qualcuno una spiegazione ai tifosi dovrà pure darla…





I numeri in stagione di Gatti

Presenze: 36

Minuti: 3.035

Goal: 1

Assist: 2

Cartellini gialli: 3







