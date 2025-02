Gatti, c'è solo la Juventus: respinta l'offerta del Nottingham Forest, si avvicina l'intesa per il rinnovo

Getty Images

Il tentativo del Nottingham Forest per Gatti

Perlaè l'unica cosa che conta. Il difensore classe 1998 non pensa a nient'altro, nonostante le avance ricevute nelle scorse settimane dal. Avance che probabilmente avrebbero fatto tremare chiunque. Il club inglese, come rivela Tuttosport, era infatti pronto a offrirgli un contratto ben più remunerativo rispetto a quello che gli viene proposto dai bianconeri per il rinnovo, ma lui ha respinto il corteggiamento senza esitazioni, senza nemmeno entrare nel vivo del discorso.Galeotto era stato ildi dicembre, che aveva fatto incontrare il presidente Evengelis Marinakis e: il Forest, attualmente terzo in Premier League alle spalle di Liverpool e Arsenal, era convinto di aver trovato in Gatti il rinforzo ideale per la retroguardia, al punto da voler mettere sul piatto cifre importanti. L'azzurro, però, è concentrato esclusivamente sul futuro con la Vecchia Signora e, soprattutto, sulla possibilità di rimanere a Torino per molto tempo, come ha confidato anche ai suoi amici. Per questo motivo sta continuando a lavorare insieme al suo entourage per perfezionare i dettagli del rinnovo.

I dettagli del rinnovo di Gatti

Il rapporto con Thiago Motta

I contatti con la Juve, iniziati già a settembre, hanno portato a un paio di incontri successivi fino all'intesa sulla durata del nuovo contratto. Il prossimo summit, fissato per la fine di questo mese, dovrebbe finalmente sancire l'accordo definitivo, con Gatti che è già pronto a firmare per. E al difensore, che ormai è diventato un pilastro della squadra, va benissimo così. L'azzurro, infatti, è un giocatore sempre più fondamentale sia in campo che nello spogliatoio, dove è un vero e proprio punto di riferimento per i compagni. La sua leadership è stata riconosciuta anche da Giuntoli, che infatti è convinto di volerlo rendere un "totem" bianconero.La sua importanza è ormai evidente anche per, uno che preferisce centrali più tecnici in fase di costruzione del gioco ma che ha anche imparato a fare affidamento su un profilo come il suo, con caratteristiche diverse e forte soprattutto in marcatura. E Gatti, come dicevamo, da parte sua ha le idee molto chiare sul futuro. L'obiettivo è ambizioso: proseguire la sua carriera "a vita" con la Juventus e portarla sempre più in alto, così da prendere la rincorsa anche per la Nazionale in vista del Mondiale 2026. E per uno come lui, che fino a pochi anni fa stava in Eccellenza, sarebbe il più bello dei sogni realizzati.