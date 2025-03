Gatti, il messaggio dopo l'infortunio: 'Farò di tutto per rientrare il prima possibile' FOTO

Getty Images

Il messaggio di Gatti dopo l'infortunio

"Gli esami hanno rilevato una microfrattura del perone. Sicuramente non mi fermerà neanche questo e farò di tutto per rientrare prima possibile. Grazie per i tanti messaggi che ognuno di voi mi ha mandato! Ora cercherò di stare più vicino possibile ai miei compagni in questo momento così importante della stagione".È il messaggio condiviso da Federico Gatti nelle Instagram stories dopo la notizia, arrivata nel primo pomeriggio di oggi, del brutto infortunio che lo costringerà ai box per almeno un mese, in una fase delicatissima per lache con la guida di Igor Tudor dovrà andare a caccia di un piazzamento valido per la prossima Champions League. Comprensibilmente grande il dispiacere del difensore bianconero, vero pilastro della Vecchia Signora in questa stagione decisamente travagliata dal punto di vista degli infortuni (che hanno colpito soprattutto il reparto arretrato).

Quanto starà fuori Gatti



Gatti-Juventus, i numeri

Presenze: 40

Minuti: 3.204

Goal: 1

Assist: 2

Nello specifico, gli esami effettuati oggi da Gatti hanno evidenziato "la presenza di una frattura composta della diafisi del perone", come reso noto dallo stesso club attraverso un comunicato ufficiale. Il classe 1998 era stato costretto al cambio nel primo tempo della gara di sabato contro il Genoa, a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra. Ora lo attende il percorso di recupero alla Continassa, che lo obbligherà a seguire i compagni a distanza in quest'ultima fase di stagione, almeno per un mese.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui