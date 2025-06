Gatti-Juventus, c'è distanza sul rinnovo: la situazione

AFP or licensors

Federico Gatti è uno dei protagonisti più apprezzati della stagione appena conclusa in casa Juventus. Il difensore, arrivato tra lo scetticismo generale, ha saputo guadagnarsi spazio e fiducia a suon di prestazioni solide e determinazione. Il club bianconero, riconoscendone il valore, ha riavviato nelle ultime ore i contatti con gli agenti del giocatore per discutere il rinnovo del contratto.Tuttavia, la strada verso l’accordo non sembra in discesa. Secondo quanto filtra, al momento esiste una distanza tra le richieste dell’entourage del giocatore — che punta a un adeguamento economico coerente con il rendimento — e l’offerta presentata dalla società. La Juventus ritiene importante prolungare il legame con Gatti, ma vuole farlo mantenendo l’equilibrio salariale all’interno dello spogliatoio.

La trattativa è aperta e non si escludono sviluppi nei prossimi giorni, con nuovi incontri già in programma per provare ad avvicinare le parti. La volontà di continuare insieme, da ambo i lati, non manca, ma servirà mediazione. Gatti, intanto, resta concentrato sul campo, in attesa che la situazione si sblocchi. La Juventus lo considera parte del futuro, ma i dettagli economici faranno la differenza.