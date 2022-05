Federico Gatti è intervenuto nel corso del Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino, dove ha avuto modo di parlare anche della Juve che lo ha acquistato a gennaio. Ecco le sue dichiarazioni: "La mia è stata una scalata molto veloce, quasi non me ne rendo ancora conto. L’orgoglio che vedo nei miei genitori è la gratificazione più grande. Giocare a calcio è la mia passione, la mia vita. Ed è merito della mia famiglia e dei miei amici se sono qui, perché mi sono sempre stati vicini. Adesso penso al Frosinone, dovremo provare in ogni modo ad andare ai playoff. A fine stagione trarremo le conclusioni. Scudetto? Milan e Inter se la giocheranno nelle ultime gare, fino alla fine". E sulla Juve: "Terzo posto? Me lo auguro! Alla Juve però penso solo in parte, se ci pensassi troppo rischierei di non dare tutto per il Frosinone, che invece è la mia priorità".