Intervistato da Tuttosport, l'allenatore del Sudtirol Ivan Javorcic è tornato a parlare del passaggio alla Juve di Federico Gatti, che per primo ha lanciato nel calcio dei grandi, proponendo una riflessione sui numerosi talenti come lui in campo in Serie C. Ecco il suo commento: "In Lega Pro ci sono tanti che meriterebbero migliori palcoscenici e che andrebbero visti dai grandi club. Ma è proprio questo il problema. Gatti l'anno scorso ha chiuso la stagione da miglior giocatore della Pro Patria e fra i migliori di tutta la C. Eppure, a fine stagione, Turotti (il direttore sportivo, ndr.) si era trovato a vagliare solo due offerte per lui. Servirebbe un cambio di mentalità, che farebbe bene a tutto il movimento calcistico".