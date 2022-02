Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro l'Udinese, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha avuto modo di fare un accenno anche a Federico Gatti, obiettivo granata "strappato" dai rivali cittadini della Juve nelle ultime battute del mercato di gennaio. Ecco le parole del tecnico: "Ora è della Juve. Se dico che un giocatore è forte, va preso subito. E’ questo che intendo quando parlo di comunicazione. Mi dispiace perché poche volte escono giocatori di livello dalla Serie B o dalla C".