La Juventus attende il rientro di Gatti: le condizioni e quando può tornare

Nel giorno dell'esordio di Igor Tudor sulla panchina della, il tecnico croato ha dovuto fare subito i conti con un intoppo piuttosto pesante., infatti, si è infortunato nel corso del match dopo un duro scontro di gioco con Andrea Pinamonti. La diagnosi, per il difensore rivolese, è stata molto dura: frattura alla diafisi del perone e conseguente mese di stop per il numero 4 bianconero.Da quel momento, Gatti ha saltato le successive tre uscite ufficiali dei bianconeri contro Roma, Lecce e Parma. Il centrale zebrato sta proseguendo nel proprio percorso di recupero e punta a tornare a disposizione del suo nuovo allenatore il più velocemente possibile, in modo da essere protagonista in questo delicatissimo finale di stagione per la formazione bianconera.

Quando torna Gatti

I numeri di Gatti

Federico Gatti salterà sicuramente anche la gara casalinga contro il Monza, in programma domenica sera all'Allianz Stadium di Torino. Il difensore della Juve sta spingendo per provare a tornare a disposizione in vista della successiva gara di campionato che vedrà i bianconeri in campo domenica 4 maggio allo Stadio Dall'Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano, in vista di quello che ha tutti i connotati dello spareggio con vista sulla Champions League.Rimane comunque complicato immaginare che Gatti possa essere disponibile per la trasferta emiliana. Più probabile, invece, un suo recupero in occasione della partita che i bianconeri giocheranno a Roma il prossimo 11 maggio contro la Lazio. Un'altra sfida cruciale per le sorti bianconere in questa complicata e deludente stagione 2024/25.In questa stagione Federico Gatti ha collezionato 40 presenze complessive tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Schierato con una maglia da titolare in 36 occasioni, il numero 4 della Juve ha messo insieme un complessivo di 3204 minuti, impreziositi da 1 goal e 2 assist.