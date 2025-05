Nell'importantissimo scontro diretto con il Bologna, la Juventus dovrà fare ancora a meno di Federico Gatti. Il difensore si è infortunato contro il Genoa nel contrasto con Pinamonti, e gli esami effettuati al J Medical avevano evidenziato una, e i tempi di recupero stimati erano di circa un mese.Da allora, Gatti ha saltato le gare con, e non ci sarà nemmeno contro il Bologna. Un'assenza sicuramente pesante per Tudor, che al Dall'Ara non avrà neanche, fermato da una lesione al bicipite femorale.

Il difensore ex Frosinone, però, continua a lavorare e punta al recupero: Gatti potrebbe tornare a disposizione per il match contro la, altro scontro diretto per la Champions League. La sua presenze all'Olimpico, però, non è ancora sicura: in caso di un ulteriore forfait, potrebbe tornare in campo all'Allianz contro l'Udinese.