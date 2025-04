Gatti incontra Manna: colloquio informale a Coverciano con il direttore sportivo del Napoli

Getty Images

L'incontro

, che attende di poter tornare in campo per aiutare la Juventus dopo l'infortunio patito contro il Genoa, è stato ospite a Covericiano in occasione dell'evento 'Inside the Sport' dell'USSI. Il difensore bianconero, in tale contesto, ha avuto anche l'opportunità di incontrare, attuale direttore sportivo del Napoli, con il quale ha avuto modo di lavorare nelle scorse stagioni in bianconero.Gatti e Manna si sono infatti incontrati dando vita ad un colloquio puramente formale, riguardo al quale è bene specificare come non vi siano state sfumature a tema calciomercato. Il Napoli, si sa, ha mostrato un grande apprezzamento nei confronti di Gatti in tempi non sospetti, nonostante il difensore bianconero sia legato alla Juventus da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028.

Il faccia a faccia tra il centrale di Rivoli e l'ex dirigente bianconero non è stato altro che un normalissimo incontro tra due persone che hanno avuto modo di lavorare insieme e che, di conseguenza, oltre a dei pregressi lavorativi, si stimano dal punto di vista umano.