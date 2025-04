Gatti in stampelle alla cena di squadra: le sue condizioni

Getty Images

Le condizioni di Gatti

Non sono passate inosservate tra i tifosi dellale immagini dialla cena di squadra di questa sera , organizzata con Igor Tudor presso il ristorante torinese di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero si è infatti presentato al luogo dell'incontro conviviale in stampelle, mostrando di camminare a fatica dopo l'infortunio che lo costringerà ai box per almeno un mese, stando alla diagnosi emersa dagli esami eseguiti ieri al J|Medical.Quello che inizialmente sembrava soltanto un trauma contusivo al soleo, rimediato durante un contrasto di gioco con Andrea Pinamonti nel match di sabato contro il Genoa, si è infatti rivelato un infortunio di portata decisamente più grave per Gatti, che anche questa sera è apparso abbastanza dolorante e in difficoltà nei movimenti. Ecco quanto messo nero su bianco dalla Juve: "Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone".

Quante partite salta Gatti

Roma-Juventus (6 aprile)

Juventus-Lecce (12 aprile)

Parma-Juventus (21 aprile)

Juventus-Monza (26-27 aprile)





IN DUBBIO