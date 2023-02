Come racconta il Corriere dello Sport, con il Nantes resistono un po' di dubbi di formazione. Ieri provati assetti diversi, testato sia il tridente che il 3-5-2 con Fagioli in più e Chiesa in meno rispetto alla formazione che ha appena battuto la Fiorentina, sono state sperimentate più soluzioni anche per valutare equilibri a partita in corso, con le candidature tra le altre pure del rientrante Cuadrado oltre che dei redivivi. Le sorprese? Sempre dietro l’angolo. Ma ora la Juve ha bisogno di certezze.