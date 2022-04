Il ds del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Federico Gatti, che a fine stagione raggiungerà la Juve per iniziare la sua nuova avventura professionale. "Federico è un giocatore forte, io lo vedo in Nazionale nel giro di poco tempo", il pensiero del dirigente. "Alla Juve partirà in sordina e poi si conquisterà il suo spazio, vuole diventare un difensore top e ha tutto per poterci riuscire".