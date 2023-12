Share





di Miriana Cardinale, inviata a Torino

Dal Golden Boy, ecco l'intervento di Federico Gatti ai nostri microfoni.





EMOZIONE ENORME - "Un'emozione enorme, la cosa più importante è che abbia portato i tre punti. L'Inter non molla, sarà un campionato durissimo, ma ci sono anche altre squadre molto attrezzate. Il bacio? La Juve mi ha dato tanto, mi ha stravolto la vita da quando sono lì".



SCUDETTO - "E' presto, è troppo presto. 14 partite e l'importante è essere lì. C'è il Milan, il Napoli, l'Inter. Sarà un campionato lungo ma avvincente.



CONSAPEVOLEZZA - "C'è sempre stata la consapevolezza, i risultati ti aiutano a lavorare meglio. Dobbiamo stare coi piedi per terra, il campionato è lunghissimo e dobbiamo stare aggrappati.



PERCORSO - "C'è ancora tanto, ho tanti obiettivi da raggiungere con la Juve e c'è tantissimo. Poca esperienza? Sono tranquillissimo, devo ringraziare il mister. Mi dà fiducia ed è importante per un giocatore. Se pensi che ho forse 40 partite tra Serie A, Europa League, Champions con la Juve, ho tanta esperienza da mettere.



NAPOLI - "Partita alla pari, sono molto forti. Sono i campioni in carica, partita alla pari. Osimhen? Fortissimo, come Kvara. Hanno giocatori molto forti. Zielinski, Di Lorenzo. Sarà bella ma durissima".



AL GOLDEN BOY - "Tante emozioni, ripagano del lavoro. Conosco la famiglia, mi fa piacere"