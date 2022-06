Al termine della sfida di Nations League tra Inghilterra e Italia, conclusasi con il punteggio di 0-0, il neo difensore della Juve Federico Gatti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.



SULL'ESORDIO - 'Quest'anno ho giocato in B e trovarmi a fare una gara con giocatori del genere era difficile, ma quando entro in campo non guardo in faccia nessuno. In questa settimana avevo capito che sarebbe toccata a me e ho dormito poco. E' stata un emozione stupenda e mi auguro che ci siano altri 1000 di questi giorni. Mi da sicuramente tanta forza ma bisogna restare sempre concentrati'.



SULLA GARA -'Abbiamo fatto una grande partita e nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni molto importanti. Io vivo per queste partite e certe tensioni le scarichi solo giocando. La dedica va sicuramente alla mia famiglia e alla mia ragazz'.