Esultanza con dedica speciale per Federico. Il numero 4 della, che con il suo quarto gol stagionale ha deciso il match contro laed è volato al primo posto tra i difensori-bomber nei migliori cinque campionati europei, ha voluto dedicare sui social un pensiero all'amico Marco"Il destino è strano, il destino è così. Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti penso", ha scritto su Instagram il classe 1998, che poi ha aggiunto: "Vittoria importante, di un gruppo che sa lottare l’uno per l’altro. Continuiamo a pedalare!".