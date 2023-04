Le parole dia Sky:GOL - "Emozioni che non so spiegare a parole, la dedica a mio nonno mancato a dicembre e alla mia ragazza. Un piccolo passo, un partita durissima, loro sono molto forti. Un piccolo passettino ma è tutto aperto, sarà durissima".DIFESA - "Lottiamo su ogni pallone, oggi Perin ci ha salvato all'ultimo, abbiamo rischiato tantissimo, un rischio enorme, con l'Inter abbiamo pareggiato all'ultimo. Oggi è andata bene ma non possiamo rischiare così tanto. ".DALLA B - "Il salto è enorme, ci va un periodo di adattamento. Partita dopo partita più gioco e più prendo confidenza, anche fisicamente. Il merito ai compagni e al mister che mi mettono nelle condizioni migliori".