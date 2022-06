Giorgio Chiellini è ormai lontano, anche fisicamente, essendosi unito in matrimonio al Los Angeles FC. Federico Gatti ha mostrato segnali importanti in azzurro, con personalità da vendere e doti tecniche sorprendenti, ma il passaggio dalla Serie B al massimo campionato (e ai palcoscenici internazionali) con la maglia della Juve non è di certo scontato. Ecco perchè, secondo Il Corriere della Sera, dalle parti della Continassa sono necessarie valutazioni molto attente per quanto riguarda la difesa, considerando anche gli "scricchiolii" fisici del 35enne Leonardo Bonucci e le poche rassicurazioni sul fronte Matthijs De Ligt, le cui ultime dichiarazioni sul rinnovo e le ambizioni non possono lasciare del tutto tranquillo il club bianconero.



Certo, come riflette il quotidiano, un'eventuale (ricchissima) cessione del giovane olandese aprirebbe nuovi orizzonti sul mercato, con Kalidou Koulibaly da tempo nei radar come possibile nuovo leader della difesa. Daniele Rugani e Danilo (adattato) completano oggi un reparto che non sembra solidissimo per un club chiamato a vincere lo scudetto e a tornare immediatamente fra le grandi d'Europa. C'è attesa, poi, per la decisione dell'Atalanta, che entro venerdì dovrà comunicare se riscatterà o meno Merih Demiral: ballano 18 milioni di euro più bonus, altra cifra che alla Juve farebbe certamente comodo.