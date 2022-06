Come racconta Gazzetta, per Gatti è stato un esordio impressionante per personalità e sicurezza. Si è mangiato prima Abraham e poi Kane, mica noccioline. Superiore a tutti. Gatti is on the table. L’Italia (e la Juve) hanno trovato una colonna. Autoritario anche il debutto di Salvatore Esposito: 9° esordiente in tre partite. Restiamo primi nel girone, con 2 punti sulla Germania, che ci aspetta martedì a Moenchengladbach, e 3 sull’Inghilterra.