Intervistato da La Stampa ( QUI l'integrale) il difensore della Juventus Federico Gatti ha parlato di quando è stato scaricato dalle giovanili del Torino. Le sue parole:"non avevo la testa di oggi. Quel fuoco che adesso mi fa superare gli ostacoli. L'ho vissuta come una grande sconfitta ma mi ha spinto fin qui. Darò il 100% per la maglia della Juve e voglio conquistarmela ogni giorno per restare il più a lungo possibile".