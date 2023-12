Federico Gatti è sempre più al centro della Juve. La Gazzetta dello Sport racconta un particolare gesto del giocatore insieme a Cristiano Giuntoli. "Ormai sono un rito, a fine partita, gli “abbracci” vigorosi con Cristiano Giuntoli. Sarà anche – ma non solo - per questo che il d.t. juventino ha rinnovato il contratto a Gatti (2028) e ha intenzione di resistere alle avances della Premier che potrebbero ripresentarsi già in inverno", si legge sul quotidiano.