Come racconta Gazzetta, prima di diventare maggiorenne, per Gatti il calcio non è stato tutto. Anzi. Quando ha 17 anni e prospettive sportive non proprio “azzurre”, il padre finisce fra i disoccupati. I lavoretti giovanili, per l’uomo che la Juventus acquisterà a gennaio 2022 per 10 milioni di euro, devono diventare una fonte di ingressi fissa per la famiglia: Gatti fa il muratore, il serramentista, lavora ai mercati generali e si ritrova anche a riparare tetti.