"L'’emozione più grande in questi mesi? Il giorno della firma, quando sono andato alla Continassa a siglare il mio nuovo contratto. Una sensazione indescrivibile. Grosso? Mi ha detto che la Juventus ti cambia la vita e di non sprecare questa grande occasione".



Così Federico Gatti, acquisto della Juventus, ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport - puoi leggerla scorrendo in basso -, anche della grande ambizione che si porta dietro: "Mi sembra ancora tutto surreale. Cerco di non pensarci troppo perché sono convinto che il mio futuro passerà da queste ultime partite in Serie B".