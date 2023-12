Patrizia Testa, presidente dell'Aurora Pro Patria, è stata ospite di "Tutti Convocati" su Radio 24, dove ha condiviso i suoi pensieri su Federico Gatti, difensore della Juventus, ex giocatore della Pro Patria durante la stagione 2020/21 e attuale protagonista nei bianconeri con due gol nelle ultime due giornate.

Testa, che ha dichiarato di essere una sostenitrice juventina, ha raccontato di aver cercato di facilitare il trasferimento di Gatti direttamente dalla Pro Patria alla Juventus, avendo già contattato la dirigenza bianconera. Tuttavia, l'operazione non si è concretizzata a causa del Covid. La presidente ha espresso fiducia nelle capacità di Gatti, affermando che non ha ancora smesso di sorprendere.

Da figura quasi materna, Testa ha consigliato a Gatti di mantenere i piedi per terra e di non farsi trascinare dalla tentazione dei milioni che circolano in Serie A, sottolineando che molti giocatori si sono rovinati per questa ragione. Infine, ha menzionato di aver parlato con Manna e Cherubini, dirigenti della Juventus, raccomandando loro di considerare direttamente la Pro Patria come fonte di talento, anziché rivolgersi altrove, suggerendo che avrebbero anche pagato meno.