Si è svegliato quasi attonito nella giornata di oggi il mondo bianconero, che ha assistito all'ultimo scatto pubblicato da Giorgio Chiellini all'interno degli spogliatoi della Continassa, dove si può evincere chiaramente come il numero 3 sia alle prese con lo svuotamento del suo armadietto personale. Dopo quasi 18 anni al servizio della Vecchia Signora è giunto il momento di interrompere questa lunghissima storia d'amore, almeno per quel che riguarda il campo, dato che il futuro è già segnato per l'ormai ex capitano. Ma continuando a parlare di campo, i tifosi juventini possono tirare un grande sospiro di sollievo per quella che potrebbe essere la carriera di Federico Gatti, già indicato come successore ed erede del Campione d'Europa grazie alla sua più che convincente prestazione all'esordio con la Nazionale azzurra. IL DUBBIO DEI TIFOSI - La sua partita contro l'Inghilterra, infatti, non ha ammesso repliche. L'ex centrale del Frosinone sembrava aver calcato certi palcoscenici da sempre, senza far trapelare minimamente tutte le paure e le incertezze che una sfida come quella di ieri sera poteva presentare. Lui ha risposto da vero leader, guidando interamente il reparto arretrato e spazzando letteralmente ogni incursione offensiva degli inglesi. La sua prestazione ha convinto proprio tutti, anche i fan bianconeri, che hanno voluto ironizzare sulla sua giovane età, che non rispecchierebbe i parametri della Juve: "Adesso dovremo mandarlo almeno 15 o 16 anni in prestito, poi sarà pronto", e ancora: "Speriamo che ora non venga relegato in panchina". C'è chi invece sostiene con convinzione che avrà poche chance di vedere il campo: "Con Allegri non giocherà mai". Insomma, le idee e i pensieri del mondo Juve sono tutte più o meno ricorrenti, così come la speranza di non dover piangere troppo l'addio di Chiellini.