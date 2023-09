Se la passata stagione doveva essere quella in cusi metteva alla prova in Serie A e in particolare in una squadra come la Juve, questa deve essere quella della conferma. Dopo le prime due panchine, contro l'Empoli ha convinto, dimostrando, come aveva fatto gli ultimi mesi dell'anno scorso, di meritarsi un posto tra i titolari.L'ex Frosinone è legato alla Juve fino al 2027, quindi ha ancora un contratto molto lungo. Nonostante ciò, l'idea della dirigenza bianconera è di dimostrare la propria fiducia nel difensore con un prolungamento che possa blindare il giocatore ancora di più. Appuntamento, scrive Tuttosport, nella seconda metà di settembre tra Giuntoli e i rappresentanti di Gatti (Dario Paolillo e Luca Carnaghi).con anche un aumento dell'ingaggio, visto che è tra i meno pagati della rosa.