Dopo essersi messa alle spalle la gara di Coppa Italia contro l'Inter e soprattutto le polemiche che ne sono conseguite, ora la Juve si concentra esclusivamente su quella che sarà la partitissima di domani contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Inutile dire che in ballo ci saranno 3 punti pesantissimi in ottica Champions, soprattutto in virtù del passo falso dell'Inter, che al momento resta distante 7 punti dai bianconeri, ma che alle 22 e 40 circa di domani, potrebbero trovarsi a sole 4 lunghezze. Ecco perchè quello contro i biancocelesti sarà un test di altissima importanza e lo sarà anche per un bianconero che si sta abituando sempre di più a palcoscenici di questo tipo.' - Stiamo parlando di Federico, ine sempre più centrale nel progetto Allegri, che ormai non sembra più avere dubbi sulle sue qualità e lo si può dedurre anche dalle numerose volte che l'ex centrale del Frosinone è stato chiamato in causa. Il suo è stato, infatti, unsotto ogni punto di vista, sia da quello qualitativo e fisico, ma anche e soprattutto dal lato mentale. La suaaumenta di partita in partita e ora che sembra essersi integrato perfettamente, rimane difficile escluderlo dai titolari. Questo ha inevitabilmente generato la stima dei tifosi juventini nei suoi confronti, che ora si aspettano il, a partire da domani, dove dovrà vedersela con la classe e la rapidità di Felipe Anderson, o con l'imprevidibilità delle giocate di Milinkovic e Luis Alberto.