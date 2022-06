Nella serata di ieri il popolo italiano è tornato a riassaporare i magici momenti della scorsa estate, grazie alla prova messa in campo dai ragazzi di Mancini, ancora una volta contro l'Inghilterra. L'incontro è terminato solo 0-0 ma le occasioni create dagli Azzurri e soprattutto l'approccio alla gara, lasciano ben sperare per quello che è l'imminente futuro. Così come lascia ben sperare l'esordio di Federico Gatti, soprattutto ai tifosi juventini, i quali hanno scoperto un nuovo talento grazie ai 90 minuti di ieri.



PROBLEMA RISOLTO - L'ormai ex difensore del Frosinone è stato infatti protagonista nell'annata appena trascorsa con i ciociari, ma il basso livello di competizione e soprattutto la pochissima esperienza su palcoscenici maggiori, avevano lasciato scettici gran parte dei tifosi bianconeri. Gli stessi che però hanno dovuto ricredersi vedendolo all'opera ieri sera e che adesso, possono torare un sospiro di sollievo anche in virtù della pesante assenza di Giorgio Chiellini. Questo ovviamente sorride alla dirigenza della Continassa che, ora avrà modo di concentrare meno attenzioni sul reparto difensivo e garantire maggiore fiducia al neo acquisto di Madama.