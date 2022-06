31 gennaio 2022. Federico Gatti diventa ufficialmente un giocatore della Juventus, con la firma che suggella ore convulse che gli cambiano la vita. Nel pieno della sua stagione con il Frosinone in Serie B, il difensore centrale si ritrova catapultato in un mondo più grande di lui, con il vantaggio che avrà qualche mese per abituarsi all'idea di vestire la maglia bianconera.



DA GENNAIO A OGGI - Quel 31 gennaio, oggi, sembra davvero lontano. E di cose ne sono accadute. La Juventus ha concluso la sua prima stagione senza trofei dopo 11 anni e salutato un pilastro della difesa, Giorgio Chiellini. Gatti non è riuscito a centrare i playoff col Frosinone, ma ha comunque disputato una buona seconda parte di stagione. E la nazionale italiana è nel bel mezzo di una rivoluzione dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, con il diktat di ripartire dai giovani più promettenti del nostro calcio.



LA JUVE OSSERVA - E tra loro c'è certamente Federico Gatti, che si è guadagnato la convocazione di Mancini per le gare di Nations League e stasera potrebbe esordire dal primo minuto contro l'Inghilterra. Un esordio, quello con la maglia azzurra, che arriverà prima di quello con la Juventus. Ecco dunque che la partita contro gli inglesi può diventare per Gatti il primo vero test a livello internazionale, con la Juve a osservarlo e perché no, cominciare a capire se e come Gatti potrà raccogliere l'eredità di Chiellini e indossare una maglia pesante.