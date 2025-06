Gatti compie 27 anni, la Juventus: 'Affamato, trascinatore, sempre pronto a sacrificarsi'

Getty Images

Compleanno Gatti: il messaggio della Juventus

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, condivide un messaggio di auguri per, che in questo 24 giugno compie 27 anni.Compleanno a stelle e strisce per Gatti, impegnato con la Juventus al Mondiale per Club negli Stati Uniti.Giornata speciale, dunque, per Federico che oggi – martedì 24 giugno 2025 – compie ventisette anni e festeggia un altro compleanno in bianconero e lo trascorrerà sul campo per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Manchester City, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi della FIFA Club World Cup.

Di strada, Gatti, ne ha percorsa tanta in questi anni, da quando – nell'estate del 2022 – si è aggregato per la prima volta alla nostra squadra.Per lui, poi, parlano anche i numeri: proprio in questa stagione ha raggiunto – e ora ha ampiamente superato – quota 100 presenze in carriera con la nostra maglia diventando, così, il quarto a raggiungere questo traguardo tra i giocatori presenti in quel preciso momento nella rosa bianconera.Affamato, determinato, trascinatore e sempre pronto a sacrificarsi per i compagni.Questo è Gatti e noi gli auguriamo di godersi nel migliore dei modi questa giornata.Tanti auguri, Fede!