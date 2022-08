Il nuovo difensore della Juve, Federico Gatti, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la giornata trascorsa nel ritrovo a Villar Perosa, in cui ha parlato anche della sua crescita.'Mi aspetto di migliorarmi giorno dopo giorno, poi parlerà il campo. Io do il massimo in ogni allenamento, è stata un'emozione enorme anche solo andare in America e affrontare squadre così blasonate'.