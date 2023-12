Federico, a Sky Sport, parla così dal salone del"Non abbiamo fatto ancora nulla, il campionato è lunghissimo, ci sono squadre fortissime. Campionato troppo aperto, non si fanno i conti ora. Restiamo aggrappati, vediamo a fine anno."Tantissima voglia di tornare. L'ho vissuto in Champions ed Europa League, sono le più belle da giocare, cresci anche di più. Quello è il nostro obiettivo e faremo di tutto per essere lì".