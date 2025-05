Getty Images

"Alla Juve il 4° posto non può essere un obiettivo. Questo deve essere un punto di partenza per riportare ladove deve stare. Ripartiamo da questa sera!". È il messaggio cheha condiviso sul suo profilo Instagram dopo la sofferta vittoria sul campo del Venezia , che ha confermato il quarto posto e con esso la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Il difensore azzurro è subentrato all'86' al posto di Francisco Conceicao, dopo essere partito dalla panchina non essendo ancora al meglio della condizione per via della frattura alla diafisi del perone rimediata a fine marzo.

Gatti-Juventus, il messaggio

Gatti, tra l'altro, è prossimo alla firma del rinnovo di contratto con la Juventus, probabilmente fino al 2030, con adeguamento dell'ingaggio che attualmente si aggira intorno al milione e mezzo di euro. Salvo sorprese, dunque, anche per la prossima stagione - quella che secondo lui dovrà coincidere con la "ripartenza" - il classe 1998 sarà un pilastro della Juventus.