Federico Gatti, dopo il gol decisivo contro il Napoli, ha parlato al Tg1: "Il mio obiettivo è giocare in Nazionale e vincere trofei con la Juventus. Prima di arrivare dove sono ora ho lavorato al mercato e ho fatto il muratore. Ieri allo stadio c’erano anche i miei genitori e la mia ragazza. E’ stata un’emozione fortissima averli vicino in una serata così speciale”. Queste le parole del difensore bianconero, già autore di tre gol in stagione, tutti importantissimi.