Gatti a Sky dopo Como-Juventus: 'Le proteste di Fabregas? Se diamo questi rigori smettiamo di giocare. Noi difensori troppo penalizzati'

Getty Images

Le parole dia Sky al termine di"C'è tanto da crescere, abbiamo preso un gol che non esiste con una facilità incredibiòe. Tre punti pesanti, tra tre giorni ci sarà un'altra partita fondamentale e poi una ancora di più"."Le proteste di Fabregas? Mi fa strano da parte di uno che ha giocato a livelli così alti… per ogni mezzo tocco si chiede rigore. Nel calcio di oggi noi difensori siamo troppo penalizzati, non si può fare nulla, non si capisce mai l'entità reale. Se diamo dei rigori così smettiamo di giocare dai. Se fischiano questi rigori noi smettiamo di giocare a calcio".

"A volte abbiamo perso dei punti che non esistono: non si può prendere il goal che abbiamo preso oggi. Arrivo dal calcio dove si buttava la palla fuori dallo stadio e si finiva così la partita. Sono cose su cui dobbiamo migliorare"