Le parole dia Sky Sport:- "Le emozioni sono tantissime, indescrivibili, l'esordio è il sogno di ogni ragazzino, l'ho avverato ma deve essere l'inizio sono contentissimo"- "Vedevo in tele anche i giocatori dello Spezia, cerco di dare il massimo quando sarò chiamato in causa, a livello di gruppo dobbiamo prendere il più possibile".- "Devo ringraziare il gruppo, mi hanno fatto sentire parte dal primo giorno, tantissima fiducia, da giocatori come Bonucci, Bremer, Danilo cerco di prendere il meglio, grandissimi campioni, l'intesa aumenta partita dopo partita".- "Mi sono ritrovato un attimo così, erano le ultime ore di mercato, 3 giorni dopo dovevamo giocare, ero spiazzato ma una delle emozioni più belle della mia vita".