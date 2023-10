Le parole dia Sky:LA PARTITA - "Torniamo con consapevolezza. Un punto senza prendere gol è importante, ci dà continuità per lavorare in settimana che ci aspetta una partita sentitissima".DOPO L'ERRORE - "Sto crescendo a livello mentale, non mi scalfiscono queste cose, è un errore ci sta. Ho cercato di capire dove ho sbagliato. Uno non è un fenomeno se fa una partita alla grande né come scarso se sbagli una partita. Ci abbiamo quasi scherzato sopra per crescere. Tutto il gruppo mi è stato vicino. Con il mister abbiamo rivisto la partita per capire dove ho sbagliato".JUVE - "Siamo molto uniti. Oggi una di quelle partite che non riesci a vincere e allora non devi perdere. Una partita che dà consapevolezza cosa che è mancata con il Sassuolo. Oggi non abbiamo perso ed é importante".