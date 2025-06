Gatti a Mediaset: 'Non pensavo l'infortunio fosse così grave. Ora ho bisogno di giocare'

Le parole di Federicoa Sportmediaset:“Arriviamo da due vittorie contro due squadre contro cui non giochi mai. Ora ti giochi tanto, il primo posto significa tanto, soprattutto in vista degli ottavi. Sarà complicata, sappiamo che squadra sono, sarà una partita diversa dal passato. Dobbiamo affrontarla al meglio, arrivare primi è diverso per il tabellone. Il calendario è importante, però c’è anche l’autostima, sono le partite che ti fanno crescere e danno esperienza. Quanto è cambiata la Juve? Cambiato il modulo, il modo di approcciare le partite, di giocare.

Sarà una partita completamente diversi, ma non puoi lasciare mezzo centimetro contro questi giocatori. Se ho voglia di marcare Haaland? Certo, ti motiva e fa crescere, uno dei top al mondo. Una partita di attenzione, non puoi concedere nulla. Sì, io piano piano sto riprendendo la condizione. Non pensavo che l’infortunio fosse così grave, ora ritrovare la condizione non è così semplice, ho bisogno di mettere minuti nelle gambe”.