Il difensore della Juve Federico Gatti ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della gara persa contro il Benfica per 4-3.SULLA GARA - 'Dispiace perchè avevamo recuperato la partita. Poi sull'1-1 ci è stato fischiato un rigore che mi sembra parecchio assurdo. Cuadrado era fermo, è stato fischiato un rigore parecchio generoso. C'è stata un'ultima reazione e dobbiamo pensare a Lecce e poi al PSG perchè dobbiamo andare in Europa League a tutti i costi'.REAZIONI - 'Ne dobbiamo uscire da squadra come fatto in altri momenti. Sabato abbiamo una partita durissima. Giochiamo fra tre giorni e abbiamo il PSG, sono due partite troppo importanti'.SULL'EUROPA LEAGUE - 'A livello personale sono tutte esperienze. Cambia tanto ma a testa alta abbiamo due partite importantissime e dobbiamo trarne il massimo'.