Le parole dia Juventus Tv:PAROLE DEI COMPAGNI – “Vivo troppo per lo spogliatoio e i miei compagni, cerco di portare la mia energia che non riesco a contenere. Belle le loro parole”.GOL – “Volevo correre intorno al campo, non capivo più niente. Decisivo no, ci dà solo un piccolo vantaggio ma neanche quello, al ritorno sarà una partita complicatissima dove dovremo lottare su ogni pallone”.DIFESA – “La mia prestazione la devo ai compagni, al lavoro che faccio. Ma ripeto, non dobbiamo pensare agli elogi, dobbiamo arrivare pronti al ritorno”.PROSSIMI GIORNI - “Meglio affrontarli con una vittoria, ma è complicato, difficile giocare ogni 3 giorni, c’è bisogno di tutto il gruppo, dobbiamo essere compatti”.DEDICA – “La dedica è sempre a mio nonno e alla mia ragazza che ci sono sempre stati dall’inizio”.