Le parole di Gatti a Dazn:GOL - "Un'emozione enorme, tutto paga. Non ho mai mollato anche dopo l'errore, mi è servito a crescere. Per fortuna abbiamo vinto, una prestazione di squadra immensa, tanta roba".GRUPPO - C'è la voglia di lottare insieme, lo stiamo dimostrando, un gruppo pazzesco, lottiamo su ogni pallone. Una partita così sentita è troppo bello".CON CHI HA FESTEGGIATO - Queste cose vanno festeggiate con i compagni non con il telefono.PRESTAZIONE - Oggi abbiamo lottato su ogni pallone, loro hanno messo 3 punte di peso è stato difficile. Una grandissima prestazione, chi è entrato ci ha dato una mano, 3 punti fondamentali.DIMENSIONE JUVE - Non so se sarà oggi o domani, sono sicuro che torneremo a vincere.NAZIONALE - Due partite fondamentali anche lì, bisogna arrivare all'Europeo e vedremo.