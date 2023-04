L'autore del gol, Federico Gatti, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro lo Sporting Lisbona: "Non so come spiegarlo, poi abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Loro sono forti soprattutto i giocatori offensivi"."Giocare ogni tre giorni non è semplice però oggi era importante portarla a casa e mettere un mattoncino anche se al ritorno sarà durissima, loro sono molto forti"."Nei momenti di difficoltà è stato una spalla con cui parlare, è un esempio da cui posso prendere tanto. Mi confronto con lui ed è sempre pronto ad aiutarmi"."Intanto oggi ne ho fatto uno che non è poco. Ora concentriamoci sul Sassuolo e poi ci giocheremo la vita giovedì".