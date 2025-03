Gatti, 100 presenze con la Juventus: 'Colori tatuati nel cuore' FOTO

Getty Images

Gatti a quota 100 presenze con la Juventus

Come si legge anche sul sito ufficiale del club bianconero, quella contro il Verona è stata una partita speciale perche, schierato in campo per la 37^ volta in questa stagione da Thiago Motta nel match casalingo , ha toccato quota 100 presenze in carriera con la: il difensore bianconero diventa così il quarto a raggiungere questo traguardo tra i giocatori attualmente presenti in rosa dopo Manuel Locatelli, Weston McKennie e Dusan Vlahovic."Acquistato nel gennaio 2022, Gatti è rimasto in prestito fino al termine di quella stagione al Frosinone, entrando a far parte del gruppo bianconero dall’estate 2022: da lì in poi è riuscito, un passo alla volta, a ritagliarsi spazio e a guadagnare la fiducia dello staff tecnico, diventando ad oggi nella stagione in corso il giocatore che ha trascorso più minuti in campo (più di 3.000 minuti giocati). Cento presenze condite anche con sette goal e due assist, da un giocatore che ha dimostrato di poter essere utile e determinante sia in fase difensiva che in quella di proposta offensiva. Congratulazioni Fede!", scrive la Juventus sul proprio sito.

I numeri della stagione di Gatti

Presenze: 37

Minuti: 3.106

Goal: 1

Assist: 2

Cartellini gialli: 3

Non si è fatto attendere il messaggio del giocatore, tramite il suo profilo Instagram:Gatti, come ha riconosciuto lo stesso club, è un vero e proprio punto di riferimento per la Juventus di Thiago Motta che, anche a causa degli infortuni che hanno visto fermarsi gli altri elementi del reparto, lo ha schierato in campo sostanzialmente sempre in questa stagione, ricevendone in cambio prestazioni di buon livello e da autentico leader. I suoi numeri, in effetti, parlano da soli.