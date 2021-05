Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali del club bergamasco dove, tra le altre cose, ha toccato il tema della prossima finale di Coppa Italia contro la Juventus: "Turnover in vista della finale? Abbiamo un giorno di recupero in più. La concentrazione è sulla partita di domani. Avremmo firmato tutti per essere a questo punto della stagione dove ci giochiamo Champions League e finale di Coppa Italia".