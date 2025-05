Gasperini tra Champione e futuro: 'Risultiamo antipatici'

Getty Images

"Ho cercato anche di pensare allo Scudetto. Sono molto contento soprattutto per i giocatori, per l’ambiente e per Bergamo che ascolterà ancora la musichetta. La Champions è una competizione prestigiosa", così Gasperini al termine di Atalanta-Roma festeggia a DAZN la qualificazione."Siamo stati davanti anche a società forti. Noi festeggiamo per noi, risultiamo molto antipatici perché cerchiamo sempre di trovare le motivazioni giusti. La Champions più bella? Tutte. Rientrare nelle coppe è sempre molto difficile. Noi siamo riusciti nel 2023 a ripeterci per poi confermarci in Champios League".

"Adesso è una serata bellissima, abbiamo due settimane per goderci questa stagione: in Champions siamo arrivati noni su 36 squadre, mancando di un punto la qualificazione diretta. Per noi è stato formidabile, ci sarà modo e tempo per pensare al resto".