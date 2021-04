Gian Piero Gasperini duro. L'allenatore dell’Atalanta, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna: “E’ sempre successo, dal primo anno. Le altre squadre offrono sette, otto volte di più. Io dicevo 'Guardate che se offrite il doppio vengono lo stesso'. Il primo anno che ero a Bergamo arrivavano squadre che offrivano ai miei giocatori dieci volte quello che prendevano qui e io gli dicevo che per portarli via poteva bastare anche il doppio (ride, ndr). Poi col tempo anche il nostro livello e i nostri obiettivi si sono alzati. Però i bilanci per la famiglia Percassi sono legge, non potranno mai spendere 50 milioni per un giocatore o fargli un contratto astronomico. Se ci ritroviamo in una situazione come quella di quei 12 club a Bergamo chiude tutto. Poi dicono che quelle squadre hanno milioni di tifosi e questo giustifica tutto... Ma pensate se a Firenze (Fiorentina-Juve, ndr) si fosse giocato col pubblico, pensate come sarebbero stati messi alla berlina allenatori e giocatori, come è stato fatto in Inghilterra. Anche il Bayern ha il bilancio a posto e ha vinto tutto. Se i debiti devono pagarli tutti... Noi abbiamo rischiato di non giocare più, stasera la partita poteva non contare nulla, così come quella contro la Roma. E tutto per preservare dodici società. Il calcio è sport seguito e amato in tutto il mondo, la speranza è di arrivare a giocare contro le grandi. Lunedì ero convinto che fosse finito tutto, era inutile coltivare sogni e sperare di rigiocare con Liverpool e Real Madrid. Se ci avessero invitato non ci sarei andato". Una frase, quella sulla Juve e Firenze, che sta facendo infuriare i tifosi bianconeri sui social.