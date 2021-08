L'allenatore dell'Atalantaha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Serie A. Tra i vari temi toccati, c'è anche, passato in questa sessione di mercato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus alla Dea:"Merih è un giocatore che abbiamo selezionato insieme, ha delle buone caratteristiche. appena metterà più minuti nelle gambe andrà sempre meglio. La trattativa è nata nel momento in cui c'era l'esigenza di sostituire Romero, e credo che Percassi abbia fatto una buona operazione. Non era facile sostituire una partenza del genere, ma credo sia stato sostituito nel modo migliore possibile".