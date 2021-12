Gian Piero, a DAZN, parla di: “Ci dispiace per quello che ha avuto, gioca perché è in un momento fantastico di condizione dopo un periodo di difficoltà e lo sta dimostrando. Sabato abbiamo giocato a Napoli e giovedì un'altra gara decisiva col Villareal. Affrontiamo un Verona che ha potuto preparare bene la gara durante la settimana ma abbiamo un buono spirito e siamo convinti di poterlo mettere in campo".